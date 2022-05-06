Христина Соловій – Я твоя зброя: дивіться новий потужний кліп

Христина Соловій випустила нову символічну пісню "Я твоя зброя" та яскравий кліп на неї. Нова композиція присвячена всім, хто взяв до рук зброю, щоб відстояти Україну та українців.

Популярна українська співачка Христина Соловій презентувала кліп на новий потужний трек "Я твоя зброя", який став для неї одним із найважчих. Ще напередодні вторгнення окупантів зірка відчувала сильну тривогу, тому написала музику для тексту Андрія Балана, який і звучить у пісні, пише Радіо MAXIMUM.

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Це пісня про мрію. Мрію про мир. І я присвячую її кожному, хто бере до рук зброю з метою відстояти Україну та право українців на існування. Ви несете мир!, – наголошує Христина.

І такий суперечливий рядок про кулю, яка несе мир, посилається на серію плакатів художників Олександра Ком'яхова та Андрія Приймаченка. Суть у теорії "справедливої війни", коли сама війна і є останнім засобом виживання.

Українці націлені на перемогу, щоб знову жити під мирним небом, повернутись додому, возз'єднатися з сім'ями, відчувати свободу та робити звичні речі: гуляти вільним Києвом, їздити на море у вільний Крим. Бажання перемогти є нашою найсильнішою зброєю, – йдеться в описі до кліпу.

Христина Соловій – Я твоя зброя, дивіться кліп онлайн:

До слова, режисером став Юрій Катинський, разом з яким вдалось зобразити українську весну з ностальгією за життям до війни та мріями про не менш прекрасні часи після перемоги.

Весна є противагою образу зими у пісні, що з 2014 року приносить нам війну. Весна - це символ життя, пробудження і перемоги над зимою, як символом смерті. Весна приходить попри війну, а мрія сильніша за війну, – ділиться Катинський.

Текст пісні Христина Соловій – Я твоя зброя

Спека серед зими в столиці – місто успіху і невдач.

Покинули ми свої провінції – шукали себе. Мама, пробач.

У погоні за мріями ми кохали та зараз інші часи.

І в нас нові ритуали тепер – лаштуй зброю на випадок війни.

Тисни гачок – я твоя куля,

Тисни йще раз – я несу мир!

Буду з тобою – я, твоя зброя,

В нас одна ціль – перемогти!

Я мрію про день як літом підем гуляти Подолом,

Та клята зима нам віє війну з року в рік вже по колу.

Я мрію як ми поїдемо в Крим до свого моря

Та кляті кати сунуть в наші хати, тож готуйся до бою

Лаштуй свою зброю – це наша з тобою земля

Тисни гачок – я твоя куля,

Тисни йще раз – я несу мир!

Буду з тобою – я, твоя зброя,

В нас одна ціль – перемогти!

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