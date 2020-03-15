Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)

Користувачі мережі діляться кадрами порожніх вулиць країн Європи, які стали безлюдними через карантинні заходи у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Промовисті вражаючі знімки масово публікують в соціальних мережах очевидці. Так, в Італії, де вірус виявився найагресивнішим, спорожніли популярні туристичні місця. Немає людей і в знаменитій Венеції.

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Кадри зі столиці Норвегії Осло підтвердили аналогічну ситуацію – люди уникають прогулянок по місту. В інших європейських країнах також порожньо. Біля відомих пам'яток не видно туристів, а на вулицях стало значно менше місцевих жителів.

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