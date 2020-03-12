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Як виглядає політ під час пандемії: фото

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Як виглядають перельоти під час коронавірусу - фото 1
Як виглядають перельоти під час коронавірусу

Коронавірус змусив весь світ змінити правила гри, адже тепер мандрівки будь-куди без нагальної потреби змушують зайвий раз хвилюватись про власне здоров'я. А перельоти тепер більше схожі на приватні, адже салони літаків майже порожні.

На платформі Reddit користувач з ніком Eliyaahh поділився епічним фото зі свого літака, де порожніх місць більше, аніж зайнятих. За короткий час кадр опинився у топах мережі, зібравши понад 26 тисяч переглядів та більше як 800 коментарів. Відзначимо, що автор летів з Великобританії до Німеччини.

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Коментатори ж діляться історіями про власні недавні перельоти, пояснюючи, що зараз кількість рейсів значно скоротили, щоб хоча б якось заповнити літаки. До того ж, деякі авіакомпанії посилаються на механічні неполадки чи погані погодні умови для того, щоб скасувати рейси та не створювати паніки. Але найвеселішим є те, що у напівпорожніх літаках все одно доводиться платити за вибір місця.

What flying during a pandemic looks like from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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