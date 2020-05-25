Землетрус почався під час прямого ефіру прем'єр-міністра Нової Зеландії: відеофакт

Під час інтерв'ю в прямому ефірі прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінди Ардерн стався землетрус. Проте політик уже звикла до такого явища, як і більшість новозеландців.

Як видно з кадрів, студія почала тремтіти, але Джасінда Ардерн посміхалася і була спокійною. "У нас тут просто невеликий землетрус. Досить пристойний струс, але якщо ви бачите, що щось рухається позаду мене, будівля парламенту рухається сильніше", – пожартувала Ардерн.

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Відзначається, що більшість новозеландців звикли до частих землетрусів. Цього разу землетрус силою 5,9 бала стався в 30 км від міста Левін на глибині 37 км.

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