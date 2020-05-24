На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ірландський бджоляр побудував вулик з конструктора LEGO
-
- 14
Ірландський шкільний учитель і бджоляр Руарі О Лохан побудував бджолиний вулик з конструктора LEGO. Чоловік назвав конструкцію "коронавірусною", тому що знайшов на неї час тільки в період карантину.
LEGO-вулик Лохана став популярним у мережі після того, як чоловік виклав відео зі своєю роботою у спільноту бджолярів у Facebook. Тоді ж бджоляру почали писати люди з різних країн з проханням вислати креслення. Їх у чоловіка не виявилося: він збирав деталі, орієнтуючись на інший вулик, який стояв поруч.
І ще: Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок
Як сказав Лохан місцевим кореспондентам, бджолам будиночок, здається, сподобався: спочатку трохи соромилися залітати в нього, але потім звикли. Каже, скоро вони обліплять конструкцію прополісом, і тоді справа піде як по маслу.
Читайте також: Коли зробив ремонт на карантині: фото ванної кімнати вразило Reddit
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
21:2325 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Популярна та спокуслива фітнес-тренер виявилася нудисткою: голі фото (18+)
-
20:20Ірландський бджоляр побудував вулик з конструктора LEGO
-
19:49Білл Клінтон видасть детективний роман
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:21Відверта студентка розбагатіла, фотографуючи свої ноги (18+)
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
18:22Гороскоп на 25 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Єті на самоізоляції: як снігова людина намагається продати розкішний будинок
-
17:23Тіна Кароль показала, як разом з сином підкорила Говерлу: відео
-
16:52Reebok випустив інноваційні захисні маски
-
16:21Важко повірити: ця каліфорнійська "бабуся" підкорює серця чоловіків (фото 18+)
-
15:55У США запрацював сервіс, де самокати самі приїжджають до місця виклику
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:26Новий челендж у TikTok ображає чоловіків: відео
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
14:48Стало відомо, коли Австралія почне приймати туристів
-
14:21Ще до винаходу вакцини: колишній глава ВООЗ здивував заявою про коронавірус
-
13:51Сексуальна Емілі Ратажковскі влаштувала запальні танці без одягу (відео)
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
12:53Чому не варто кататись на скейті у бібліотеці: епічне відео
-
12:24Алієніст 2 сезон: з'явився трейлер і дата виходу
-
12:00Магнітні бурі у червні 2020: календар небезпечних дат в Україні
-
11:50Як правильно їсти морозиво: поради, які змінять ваше життя
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
-
07:15Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
- 21 травня
-
21:22Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
18:33Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі