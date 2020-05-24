Ірландський бджоляр побудував вулик з конструктора LEGO

Ірландський шкільний учитель і бджоляр Руарі О Лохан побудував бджолиний вулик з конструктора LEGO. Чоловік назвав конструкцію "коронавірусною", тому що знайшов на неї час тільки в період карантину.

LEGO-вулик Лохана став популярним у мережі після того, як чоловік виклав відео зі своєю роботою у спільноту бджолярів у Facebook. Тоді ж бджоляру почали писати люди з різних країн з проханням вислати креслення. Їх у чоловіка не виявилося: він збирав деталі, орієнтуючись на інший вулик, який стояв поруч.

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Як сказав Лохан місцевим кореспондентам, бджолам будиночок, здається, сподобався: спочатку трохи соромилися залітати в нього, але потім звикли. Каже, скоро вони обліплять конструкцію прополісом, і тоді справа піде як по маслу.

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