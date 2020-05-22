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Американка, яка отримує повідомлення замість Маска, розповіла, про що пишуть мільярдеру
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Ліндсі Такер з Сан-Хосе, США, вже кілька років постійно отримує дзвінки та повідомлення, адресовані самому Ілону Маску. Нещодавно дівчина отримала повідомлення від колишнього керівника Walt Disney Джона Лассетера, який захоплювався купленою ним Tesla.
Як розповідає американка Ліндсі Такер, номер, на який регулярно приходять повідомлення для засновника Tesla і SpaceX, вона придбала кілька років тому. Через якийсь час дівчина зауважила, що до неї постійно звертаються "Ілон". При цьому, як стверджує Лінсі, вона й гадки не мала, хто ж цей хлопець.
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"Я сказала мамі, що отримую всі ці повідомлення, адресовані Маску, але навіть не знаю, хто він. У цей момент у неї відвисла щелепа", – зізналася дівчина. За словами Такер, за ці кілька років вона отримала масу дивних повідомлень. Наприклад, люди розповідали про свою готовність відправитися в космос. А якось Такер навіть отримала проєкт біонічного протеза.
Журналісти з'ясували, що номер Ліндсі Такер раніше дійсно належав Маску. Його знайшли через оголошення про продаж квартири, яке бізнесмен опублікував багато років назад. Видання також поцікавилося у підприємця, чи пам'ятає він про такий номер. "Вау! Це такий старий номер! Дивно, що ним все ще хтось користується", – сказав Маск.
Ліндсі Такер жартує, що кожен раз, коли Ілона Маска показують в новинах, вона обов'язково їх дивиться, щоб знати, про що її спитають під час наступного дзвінка або повідомлення.
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