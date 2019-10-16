Зеленського в Ризі зустріли хлопці в костюмах курей

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в Ригу місцеві жителі в костюмах курчат протестували проти ввозу українських яєць у Латвію.

Двоє чоловіків з плакатом "Oвостар, сальмонела, корупція", вбравшись курками, мітингували на вантовому мосту біля Ризького замку, де проходила зустріч Володимира Зеленського з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

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Незабаром обидва чоловіки на прохання служби безпеки покинули міст. Асоціація виробників яєць і м'яса в Латвії раніше зверталася до прем'єр-міністра Кріш'янісу Каріньшу з проханням зупинити імпорт яєць з третіх країн, у тому числі з України. Яйця в Латвію ввозять чотири українських підприємства, які отримали відповідну ліцензію Єврокомісії.

Також Латвійська асоціація виробників м'яса птиці і яєць висловила занепокоєння з приводу того, що Ovostar Union – одна з провідних агропромислових компаній України – не залишає планів побудувати в Латвії птахофабрику на 8 мільйонів курей. В асоціації вважають, що компанія зможе використовувати завод з виробництва яєчного порошку та іншої продукції для того, щоб обійти європейські норми вмісту курок-несучок.

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