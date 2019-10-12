У мережі показали, як виглядає вілла Зеленського в Італії

Президент України Володимир Зеленський володіє особняком в Італії в містечку Форте-дей-Мармі, через який під час передвиборної гонки розгорівся справжній скандал. Дивіться, як виглядає горезвісна вілла.

Днями журналіст Осман Пашаєв на своїй Facebook-сторінці опублікував знімки будинку, розповівши про місцевий колорит.

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Варто відзначити, що журналіст не знайшов в містечку "російського духу", про який навесні писали всі ЗМІ, вказуючи, що сусідами тоді ще майбутнього президента є російські олігархи: Абрамович, Дерипаска, Прохоров та інші. Пашаєв пише, що в будинку, судячи з усього, ніхто не живе: віконниці зачинені, а під ворота хтось підкинув пакет зі сміттям.

Крім того, будиночок розташований не на березі моря, а десь на третій або четвертій лінії. А сам район, де вілла Зеленського, не схожий на ласий шматочок для російських олігархів. Користувачі мережі відзначили, що журналіст просто потрапив туди не в сезон, інакше б він обов'язково почув і гул дискотек з російською попсою, і засилля туристів з РФ.

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