Зеленський заразився COVID-19: що відомо про стан президента

Президент України Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на Covid-19. Зеленський розповів, що з симптомів коронавірусу у нього є лише підвищена температура.

Про це президент повідомив на своєму Телеграм-каналі.

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"Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не був загрозою. Попри всі карантинні заходи, я теж отримав + результат. У мене 37,5, а всім бажаю 36,6! Втім, відчуваю себе добре. Обіцяю ізолюватися і продовжую працювати. Більшість долає COVID-19. І я теж це пройду. Все буде добре!", – зазначив Зеленський.

Також позитивний результат тесту отримав і голова офісу президента Андрій Єрмак. "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", – написав у Facebook Андрій Єрмак. Пан Єрмак планує взяти участь у відеозустрічі радників лідерів нормандського формату цього тижня.

Нагадаємо, на початку літа захворіла і дружина президента Олена Зеленська. Її госпіталізували з двобічною пневмонією в середині червня, але на початку липня вона вже одужала.

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