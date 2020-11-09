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Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють
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Карантин вихідного дня в Україні таки стане реальністю, оскільки ситуація з коронавірусом погіршується. Що зміниться з посиленням – читайте далі.
Очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу заявив, що у міністерстві запропонують посилити обмеження через коронавірус в Україні. Тож варто готуватись до того, що незабаром буде введено карантин вихідного дня.
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"Захворюваність стрімко зростає. У зв’язку з цим ми вирішили посилювати карантинні обмеження. Розуміючи, що у нас окрім COVID-19 погані справи в економіці, повний локдаун, особливо для малого та середнього бізнесу, це буде важко, ми будемо пропонувати карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні – з 00 годин суботи до 00 понеділка – працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції, решта – ресторани, кафе або інші заклади харчування – виключно на виніс. Що стосується ТРЦ, інших магазинів, ми рекомендуємо, щоб вони були зачинені”, – наголосив він глава МОЗ.
Така ж ситуація буде і з масовими та розважальними заходами, які буде заборонено проводити на вихідних. За словами Степанова, це один із дієвих способів, аби зменшити кількість захворювань на коронавірус.
У п'ятницю, 6 листопада, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Наразі усі регіони опинилися в червоній чи помаранчевій зоні.
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