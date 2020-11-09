Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють

  • 357
В Україні можливий карантин вихідного дня - фото 1
В Україні можливий карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні таки стане реальністю, оскільки ситуація з коронавірусом погіршується. Що зміниться з посиленням – читайте далі.

Очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу заявив, що у міністерстві запропонують посилити обмеження через коронавірус в Україні. Тож варто готуватись до того, що незабаром буде введено карантин вихідного дня.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада

"Захворюваність стрімко зростає. У зв’язку з цим ми вирішили посилювати карантинні обмеження. Розуміючи, що у нас окрім COVID-19 погані справи в економіці, повний локдаун, особливо для малого та середнього бізнесу, це буде важко, ми будемо пропонувати карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 понеділка працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки, автозаправні станції, решта ресторани, кафе або інші заклади харчування виключно на виніс. Що стосується ТРЦ, інших магазинів, ми рекомендуємо, щоб вони були зачинені”, – наголосив він глава МОЗ.

Така ж ситуація буде і з масовими та розважальними заходами, які буде заборонено проводити на вихідних. За словами Степанова, це один із дієвих способів, аби зменшити кількість захворювань на коронавірус.

Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють - фото 434168

У п'ятницю, 6 листопада, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Наразі усі регіони опинилися в червоній чи помаранчевій зоні.

Читайте також: Учені знайшли антитіла до коронавірусу у тих, хто не був заражений COVID-19

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 327
Гороскоп на цей тиждень 2 – 8 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 01 листопада, 16:22
  • 767
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 740
Загрузка...
Новини