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Зеленський запропонував українцям влаштувати флешмоб з нагоди Дня прапора
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Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем прапора, який в Україні відзначають сьогодні, 23 серпня, і запропонував провести флешмоб. Про це глава держави повідомив у відеозверненні, яке ввечері 22 серпня оприлюднила прес-служба Офісу президента.
"Давайте завтра розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету! Нумо вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі – вся країна стала синьо-жовтою!" – закликав Зеленський у відеоролику.
До слова: День прапора України 2019: програма святкування у Києві та Львові
Президент також нагадав, що є багато українців, які змушені ховати свій прапор під ліжком. І, за словами Зеленського, є багато місць, де за український прапор можуть посадити до в'язниці. У зв'язку з цим глава держави закликав не полінуватися і "одягнути вулиці в синьо-жовті кольори".
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