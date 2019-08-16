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Організацію військового параду в Києві висміяли у мережі: найкращі меми

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"Феєричне шоу" готує Алан Бадоєв - фото 1
"Феєричне шоу" готує Алан Бадоєв / facebook.com/hrinovyny

Українці посміялися над організацією військового параду в Києві до Дня Незалежності України, режисером якого став кліпмейкер Алан Бадоєв. Зацініть найсмішніші фотожаби!

У групі "Хріновини" в Facebook також відзначили, що режисером ходи до свята став екс-партнер Зеленського по бізнесу в 95 кварталі.

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"Керівництво країни вкотре змінює свої плани: на злітній смузі авіазаводу Антонов йде підготовка до параду в звичайному форматі. Тренуються близько десяти "коробок" з представниками ЗСУ, НГУ, ДПСУ та ДСНС. Все той же парад, але без техніки. Саме ж озброєння режисери Бадоєв і Коляденко замінять новими фішечками", – написали в мережі.

Також у ресурсі підкреслили, що Незалежний Марш ветеранів, який пройде об 11 годині 24 серпня наразі обходиться без режисури.

Організацію військового параду в Києві висміяли у мережі: найкращі меми - фото 348084

Організацію військового параду в Києві висміяли у мережі: найкращі меми - фото 348085

Організацію військового параду в Києві висміяли у мережі: найкращі меми - фото 348086

Організацію військового параду в Києві висміяли у мережі: найкращі меми - фото 348087

Організацію військового параду в Києві висміяли у мережі: найкращі меми - фото 348088

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Джерело: facebook
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