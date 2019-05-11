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Зеленський записав звернення до Верховної Ради щодо інавгурації

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Володимир Зеленський звернувся до нардепів - фото 1
Володимир Зеленський звернувся до нардепів / 5.ua

Майбутній президент України закликає народних депутатів не затягувати з інавгурацією, щоб "припинити судоми кульгавої качки". Ролик зі зверненням з'явився на YouTube-каналі команди Зеленського.

Володимир Зеленський, який отримав перемогу у другому турі президентських виборів, записав звернення до Верховної Ради з вимогою призначити дату інавгурації на 19 травня, щоб припинити кадрову діяльність чинного президента Петра Порошенка.

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Відеозвернення було опубліковано на каналі команди Зеленського в Youtube в п'ятницю, 10 травня.

Нагадаємо, новообраний президент на зустрічі з керівниками фракцій парламенту в суботу, 4 травня, запропонував дату інавгурації 19 травня. Зараз у парламенті зареєстровано п'ять постанов про інавгурацію Зеленського.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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