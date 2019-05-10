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У Зеленського попросили про допомогу прямо в піцерії: реакція майбутнього президента

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Новообраного президента України Володимира Зеленського помітили в одній з піцерій Києва. Відеоролик опублікував активіст Михайло Ковальчук на своїй сторінці в Facebook.

Активіст підійшов до Зеленського, який обідав, та попросив про допомогу: вплинути на одного із забудовників Києва.

І ще: Перемога є, а повноважень – нема: Зеленський записав нове відеозвернення

Зеленський, своєю чергою, відреагував досить спокійно, сказав, що не знає про ситуацію і запропонував звернутися в поліцію. Також він сказав, що візьме до відома дану інформацію. Судячи з відео, Зеленський знаходився в піцерії разом з адвокатом зі своєї передвиборної команди Андрієм Богданом.

Днями Зеленський відпочивав разом з сім'єю в курортному районі Бодрум на південному заході Туреччини. Шоумен разом з сім'єю зупинився в п'ятизірковому готелі. В районі готелю та інших об'єктів були прийняті особливі заходи безпеки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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