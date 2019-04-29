У мережі з'явилися фото з відпочинку Зеленського в Туреччині

Новообраний президент Володимир Зеленський відпочиває разом з сім'єю в курортному районі Бодрум на південному заході Туреччини. Шоумен разом з сім'єю зупинився в п'ятизірковому готелі. В районі готелю та інших об'єктів були прийняті особливі заходи безпеки.

Відзначається, що новоспечений політик зупинився в одному з п'ятизіркових готелів в кварталі Гюверджінлік. Напередодні ввечері Зеленський разом з сім'єю пообідав в одному з ресторанів Бодрума.

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Шоумен весело провів час, жартував зі співробітниками ресторану і навіть на деякий час зайняв місце кухаря, посмаживши м'ясо на грилі.

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