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Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Зеленський з дружиною зробили знімок на тлі Ніагарського водоспаду

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Володимир та Олена Зеленські - фото 1
Володимир та Олена Зеленські / Facebook

Президент України Володимир Зеленський і його дружина зробили селфі на тлі річки Ніагари під час офіційного візиту до Канади. Автором знімка є глава Адміністрації президента Андрій Богдан, який також фігурує в кадрі.

Глава країни Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом сфотографувалися під час екскурсії до Ніагарського водоспаду.

І ще: Зеленський у Канаді розсмішив зал своєю англійською: відео

Знімок був опублікований на сторінці Андрія Богдана у Facebook, де зібрав за кілька годин тисячі лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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