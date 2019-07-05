Зеленський з дружиною зробили знімок на тлі Ніагарського водоспаду

Президент України Володимир Зеленський і його дружина зробили селфі на тлі річки Ніагари під час офіційного візиту до Канади. Автором знімка є глава Адміністрації президента Андрій Богдан, який також фігурує в кадрі.

Глава країни Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом з главою Адміністрації президента Андрієм Богданом сфотографувалися під час екскурсії до Ніагарського водоспаду.

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Знімок був опублікований на сторінці Андрія Богдана у Facebook, де зібрав за кілька годин тисячі лайків.

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