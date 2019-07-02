Мережу здивувало взуття дружини Зеленського

Думки з приводу вбрання першої леді в мережі розділилися / apostrophe.ua

Перша леді України Олена Зеленська здивувала українців своїм зовнішнім виглядом під час офіційного візиту в Канаду.

Зеленська прибула в аеропорт Торонто у довгій чорній сукні і босоніжках. Відзначимо, що діловий дрес-код не допускає відкритого жіночого взуття і вважається моветоном.

І ще: У мережі активно обговорюють новий образ Олени Зеленської

Думки з приводу її вбрання в мережі розділилися. Шанувальники написали, що наряд Олени виглядає дуже стильно, а інші користувачі розкритикували першу леді за недотримання стилю. При цьому, прес-служба Офісу президента на офіційному сайті опублікувала обрізане фото, а на офіційній сторінці в Facebook додала повне.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Канади. Глава держави зустрінеться з міністром закордонних справ, прем'єр-міністром країни, а також із спецпредставником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською та українською діаспорою.

Читайте також: Як Зеленського та першу леді України зустріли у Франції: фотофакт