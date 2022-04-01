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Під час музичної премії Ґреммі виступить українська поетеса

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Українська поетеса задекламує свій вірш під час церемонії Ґреммі - фото 1
Українська поетеса задекламує свій вірш під час церемонії Ґреммі / newstyle-mag.com

Любов Якимчук виступить під час церемонії нагородження музичної премії Ґреммі. Так, українську поетесу запросили до Лас-Вегасу. Під час церемонії вона зачитає вірш зі збірки "Абрикоси Донбасу".

Про свій виступ на Ґреммі Любов Якимчук повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. Вона підкреслила, що проєкт буде особливим і присвяченим Україні.

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Про неї, додала поетеса, необхідно говорити всюди. Особливо під час церемонії, яку по всьому світу дивитимуться мільйони глядачів. Любов Якимчук не стримує емоцій і наголошує, що вона ж не дарма переконувала, що нашу країну люблять всюди.

Зазначимо, що в дорозі поетеса уже провела понад добу. Сама церемонія Ґреммі відбудеться 3 квітня.

Поетеса також подякувала усім та кожному, хто допомагав їй з перекладом, а також рекомендаціями. Також вона висловила вдячність за комунікацію з продюсерами, юристами, а також менеджерами церемонії Ґреммі.

Вірш, який Любов Якимчук прочитає під час церемонії, поетеса поки не розсекречує. Під її публікацією уже зібралося безліч коментарів. Дехто зізнався, що дивитиметься премію вперше в житті. І то лише тому, що під час неї вірш декламуватиме улюблена поетеса.

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