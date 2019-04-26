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Зеленський вирушив на відпочинок за кордон: нове відео
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Володимир Зеленський, який переміг у другому турі виборів на посаду президента України, полетів на вихідні до Туреччини. Повернутися з відпочинку він пообіцяв через 2 дні.
Володимир Зеленський оприлюднив на своїй офіційній сторінці в Фейсбуці повідомлення про те, що вирушає на відпочинок. Він зазначає, що за останні 4 місяці це будуть його перші вихідні. Подорож до Туреччини припадає на час проведення фестивалю "Весело".
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Цікаво, що цей фестиваль – проект студії "95 Квартал" й цьогоріч він відбудеться у турецькому місті Бодрум з 30 квітня по 7 травня.
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