Перемога є, а повноважень – нема: Зеленський записав нове відеозвернення

Новообраний президент Володимир Зеленський у свіжому відео звинуватив ЦВК у затягуванні оголошення результатів виборів. Він вважає, що його хочуть позбавити можливості розпустити Верховну Раду.

Своє відеозвернення Володимир Зеленський розпочав зі слів: "Перемога є, повноважень немає. Хтось від мене булаву ховає. Що відбувається? Я пояснюю: ЦВК затягує офіційне оголошення результатів".

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На думку майбутнього президента України, якого підтримали 73% виборців, ЦВК не оголошує результати другого туру, аби таким чином відтягнути процес інавгурації і призначити церемонію після 27 травня. За словами Зеленського, це робиться тому, що після цієї дати президент вже не матиме права розпустити Раду.

Хоча мені здається, що це несправедливо. Президент, у якого довіра – 73%, має право принаймні думати про це. І має право мати цю можливість (розпуску Ради). Система боїться, а це значить одне – ми всіх переможемо, усе буде добре, – заявив обраний президент, привітавши насамкінець українців з прийдешніми великодніми святами.

Цікаво, що Зеленський вже перейменував свою сторінку в Facebook українською мовою.

Зазначимо, що під час проведення другого туру виборів ЦВК одразу попередила, що оголошення результатів можуть затримати святкові дні та вихідні. "Ми можемо не отримати інформацію від судових органів влади про те, що ніде немає позовів. Встановити і оголосити результати ми зможемо орієнтовно 30 квітня", – повідомляв член ЦВК Євген Радченко.

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