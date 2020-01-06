Зеленський в Омані: користувачі мережі висміяли поїздку президента в кумедних мемах

Володимир Зеленський в Омані провів зустріч на вищому рівні і обговорив важливі питання. Але раптова і без зайвого розголосу поїздка президента України з сім'єю на морський курорт Оманської затоки викликала в суспільстві масу питань і надихнула мережу на створення веселих мемів.

Відомо, що президента України Володимира Зеленського помітили на курорті в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel 5 січня, і незабаром після цього в Офісі президента зробили заяву про поїздку Зеленського в Оман рейсовим літаком за свої гроші, а потім з'явилися повідомлення про важливі ділові зустрічі.

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В інтернеті відразу з'явилося безліч колажів, які "коментують" подорож Зеленського в Оман, відпочинок в шикарному готелі і пояснення ОПУ про мету поїздки вже постфактум. Так, героями гострих картинок стали політичні фігури і персонажі відомих фільмів та не тільки:

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