Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2020 роком! Дивіться відео та читайте текст його привітання – далі.

Дивитися привітання від президента – щорічна традиція для українців у новорічну ніч. За пару хвилин до бою курантів гарант держави підсумовує події року, що минає, та виголошує побажання у році прийдешньому. Цьогоріч українці почули привітання Володимира Зеленського з Новим 2020 роком!

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"У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю", – Володимир Зеленський разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками вітає українців з новорічними святами.

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