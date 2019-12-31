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Новий рік 2020 Різдво

Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський

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президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2020 роком - фото 1
президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2020 роком

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2020 роком! Дивіться відео та читайте текст його привітання – далі.

Дивитися привітання від президента – щорічна традиція для українців у новорічну ніч. За пару хвилин до бою курантів гарант держави підсумовує події року, що минає, та виголошує побажання у році прийдешньому. Цьогоріч українці почули привітання Володимира Зеленського з Новим 2020 роком!

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ТЕКСТ

"У нашій історії чимало епізодів, які нас об’єднують. Та ми навчилися бути єдиною країною епізодично. У новому році нам треба бути єдиною країною кожного дня. Це має стати нашою національною ідеєю", – Володимир Зеленський разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками вітає українців з новорічними святами.

До теми: Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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