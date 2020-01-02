Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук відреагував на новорічне привітання президента України Володимира Зеленського у віршованій формі. До вашої уваги аудіо і текст звернення нардепа.

Дискусії навколо промови Володимира Зеленського у новорічну ніч не вщухають. Думки українців розділились: одні хвалять президента за оригінальний формат, однак багатьом не подобаються головні тези звернення, зокрема, про те, що неважливо, якою мовою говорити, "неважливо, як названа вулиця" і "немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, у яку ти закоханий".

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Лідер партії "Голос" та фронтмен гурту "Океан Ельзи" не залишився осторонь гарячих суперечок та виклав свою реакцію на слова Зеленського. В аудіовірші Вакарчук наголошує, що для нього є різниця.

ТЕКСТ ВІДПОВІДІ ВАКАРЧУКА:

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптерку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає "гимнастерку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей облич.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей Держави,

Какая разница, под чем, под кем и с чем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця – сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу, чи колгосп?

Ми пишемо історію – чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто, і з ким готовий побрататись,

Не проживе Держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться.

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