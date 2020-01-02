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Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем

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Святослав Вакарчук - фото 1
Святослав Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук відреагував на новорічне привітання президента України Володимира Зеленського у віршованій формі. До вашої уваги аудіо і текст звернення нардепа.

Дискусії навколо промови Володимира Зеленського у новорічну ніч не вщухають. Думки українців розділились: одні хвалять президента за оригінальний формат, однак багатьом не подобаються головні тези звернення, зокрема, про те, що неважливо, якою мовою говорити, "неважливо, як названа вулиця" і "немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, у яку ти закоханий".

Тут більше: Що побажав Зеленський у новорічному зверненні до українців

Лідер партії "Голос" та фронтмен гурту "Океан Ельзи" не залишився осторонь гарячих суперечок та виклав свою реакцію на слова Зеленського. В аудіовірші Вакарчук наголошує, що для нього є різниця.

ТЕКСТ ВІДПОВІДІ ВАКАРЧУКА:

Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш друг і брат,
На щастя кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у "каптерку",
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих хто всує одягає "гимнастерку".
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя,
Старіють очі і від сміху і від сліз,
Та не буває без очей облич.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей Держави,
Какая разница, под чем, под кем и с чем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно,
Жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця – сало, чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу, чи колгосп?
Ми пишемо історію – чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог,
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де,
І хто, і з ким готовий побрататись,
Не проживе Держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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