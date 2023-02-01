Зеленський – "Людина року" за версією польського тижневика Wprost

Президент України Володимир Зеленський разом з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном і польським міністром національної оборони Маріушем Блащаком отримали звання “Людина року”.

31 січня 2023 року "Wprost" вкотре вручив нагороду "Людина року", цього річ це звання отримав Володимир Зеленський разом з Блінкеном і Блащаком.

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Wprost наголошує, що повномасштабне вторгнення росії в Україну привело як Польщу, так і всю Європу до найскладнішого моменту в її новітній історії.

Зазвичай премію "Людина року" вручають людям, які найбільше вплинули на економічну, соціальну та політичну реальність у Польщі минулого року. Нагородою президента України "Wprost" вирішив символічно підкреслити героїзм і витривалість української нації.

За боротьбу від імені цивілізованого світу за вільну Європу. За велику віру, коли в інших її не було. За стійкість, коли пророкували поразку. За надію, коли усі сумнівалися. І перш за все – за перемогу України, яка просто має прийти", – повідомило видання під час нагородження.

Водночас Держсекретар США Ентоні Блінкен також отримав нагороду за те, що "американська дипломатія уникнула спокуси зберегти довоєнні відносини з агресором". А також і Маріуш Блащак, віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони. Адже саме завдяки його зусиллям польська армія потрапила до першої двадцятки престижного рейтингу Global Firepower, найбільших військових держав світу.

Зеленський став "Людиною року" / Instagram/Володимир Зеленський

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