Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму

Володимир Зеленський презентує фільм про рік на посаді президента України. Прем'єрний показ відбудеться на кількох каналах та у соцмережах. Дивитись стрічку можна також онлайн на сайті Радіо МАКСИМУМ!

В Офісі Президента України повідомили про те, що 22 квітня українці зможуть переглянути фільм про перший рік колишнього шоумена Володимира Зеленського у кріслі президента. За даними прес-центру, стрічка вийде о 19:00 на офіційних сторінках ОП.

Це цікаво: Перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах

Відзначається, що фільм покажуть також на кількох українських телеканалах. Дивитись онлайн трансляцію стрічки можна на YouTube:

"Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере прес-конференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп'ютера, зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства", – додали у прес-центрі.

Подивитись фільм "Рік президента Зеленського" онлайн можна тут:

Це цікаво: У мережі розповіли, яку зарплату за березень отримав Зеленський