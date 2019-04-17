Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня

Як отримати квитки на дебати кандидатів у президенти

Петро Порошенко та Володимир Зеленський дійшли згоди щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський", які відбудуться 19 квітня. Читайте далі та дізнайтеся, хто зможе потрапити на стадіон.

Володимир Зеленський підтвердив, що дебати між ним та чинним президентом таки відбудуться. Проте потрапити на стадіон зможуть не всі.

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Дебати відбудуться 19 квітня о 19:00. Вхід на стадіон розпочнеться о 16:00, а о 17:00 – початок програми.

Потрапити на НСК "Олімпійський" можна буде лише за наявності квитка.

За словами Зеленського, вже можна замовляти квиток на дебати. Все просто – переходьте на сайт debaty2019.org.ua та оформляйте квиток. Проте станом на 17 квітня 9:00 функція "отримати безкоштовний квиток" на цьому сайті не працює.

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