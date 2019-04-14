Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати

На НСК Олімпійському у Києві так і не відбулися довгоочікувані дебати між кандидатами у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Користувачі мережі вже активно обговорюють невдалу полеміку.

Порошенко приїхав на стадіон, де сподівався на появу свого опонента на президентських виборах Володимира Зеленського, однак той так і не приїхав... Ось, як на це відреагували користувачі мережі:

Зеленський їздив до Франції, щоб йому там розповіли, як правильно капітулювати..( #вибори2019 — Кирило Кожум'яка (@RpnJPZ2jPYcsFkq) 14 квітня 2019 р.

-Стадіон так стадіон закінчився. Я прийшов, тебе нема.

-Підманула підвела #Вибори2019 — Miss Granger (@allexandrine) 14 квітня 2019 р.

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