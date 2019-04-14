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Порошенко vs стадіон: реакція мережі на дебати
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На НСК Олімпійському у Києві так і не відбулися довгоочікувані дебати між кандидатами у президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Користувачі мережі вже активно обговорюють невдалу полеміку.
Порошенко приїхав на стадіон, де сподівався на появу свого опонента на президентських виборах Володимира Зеленського, однак той так і не приїхав... Ось, як на це відреагували користувачі мережі:
Читайте також: Сварка Зеленського і Порошенка: реакція мережі на першу публічну розмову кандидатів
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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