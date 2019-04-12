Перепалка Зеленського і Порошенка: Тимошенко підтримала одного з кандидатів

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко прокоментувала сварку Володимира Зеленського та Петра Порошенка в прямому ефірі програми "Право на владу". Несподівано для всіх екс-кандидатка підтримала одного зі своїх суперників на виборах.

Ввечері 11 квітня чинний президент Петро Порошенко взяв участь у програмі "Право на владу" на каналі 1+1, який належить бізнес-партнеру Зеленського – олігарху Ігорю Коломойському. Ані ведучі, ані експерти не чекали на появу гаранта, тож вона стала несподіванкою для них.

ВІДЕО: Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі

Натомість Порошенко запросив Зеленського на дебати просто в студію "плюсів", однак той не зміг приїхати, оскільки був у дорозі до Франції. Відтак, кандидат вийшов на зв'язок телефоном. Розмова обох претендентів на пост глави держави не склалася: вони перебивали один одного, а завершилося все тим, що Зеленський просто кинув слухавку.

Юлія Тимошенко не залишилася осторонь скандалу та відреагувала на публічну перепалку своїх суперників. "Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись", – зазначила вона. Зокрема, Тимошенко наголосила, що в ефірі програми побачила "руйнацію статусу посади президента та приниження Української Держави".

Я хочу звернутися до Петра Олексійовича... У цей тяжкий для вас час я просто раджу вам не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і, як би важко не було, захистити статус президента і статус держави, – заявила лідерка Батьківщини.

При цьому Тимошенко звернулася до Володимира Зеленського, давши пораду і йому:

Також я хочу звернутися до людини, яка через кілька тижнів може стати новим президентом. Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Якщо ви мрієте обійняти пост президента, бережіть гідність і честь цієї посади, не треба навколо неї влаштовувати бої і не треба нищити честь і гордість президентського статусу.

У підсумку Тимошенко порадила всім залишитися людьми. Більше у відео:

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