Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін

Воєнний стан в Україні продовжать до 19 лютого

Президент України Володимир Зеленський виніс на затвердження Верховної Ради указ, згідно з яким воєнний стан в країні продовжать на 90 днів. Це стосується і термінів загальної мобілізації в Україні.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать ще на 90 днів – до 19 лютого. Президент вніс відповідний указ, на черзі – ухвалення його Верховною Радою.

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Воєнний стан в Україні планують продовжити до 19 лютого 2023 року

7 листопада до парламенту внесли законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Верховна Рада тільки готується затвердити відповідні укази президента, тобто наразі вони ще не набрали чинності.

Раніше воєнний стан вже продовжували на 30 і 90 днів, а наразі період загальної мобілізації закінчується 19 листопада, згідно з попереднім указом.

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