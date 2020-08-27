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Зеленський прокоментував скандал навколо концерту до Дня Незалежності – і це новий зашквар
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На День Незалежності у Києві відбувся концерт, у рамках якого зірки переспівали популярні в Україні пісні останніх трьох десятиліть. Та деякі виконавці заявили, що не давали згоду на використання своїх хітів, на що й відреагував Володимир Зеленський.
З нагоди 29-ї річниці Незалежності на Софійській площі прозвучало попурі "Пісенна історія сучасної країни", яке складалося з фрагментів 42 найпопулярніших, на думку організаторів, хітів України.
Тут більше: Які пісні були зайвими на концерті до Дня Незалежності України
Навколо 17-хвилинного номера виникло одразу кілька скандалів. Окрім російськомовних пісень, відвертих костюмів та не дуже доречних номерів, які обурили частину користувачів мережі, несхвально оцінили попурі й деякі зірки. Зокрема, представники колективів Океан Ельзи, Бумбокс і Тартак заявили, що не давали дозвіл на використання фрагментів своїх хітів у концерті.
Пісню ОЕ – "Там, де нас нема" виконали хор і Вєрка Сердючка, трек Бумбоксу – "Вахтерам" переспівав дует "Время и Стекло", а пісню "Понад хмарами" гурту Тартак – Ніна Матвієнко.
Через 3 дні після концерту президент України Володимир Зеленський вирішив таки відреагувати на звинувачення музикантів та пояснив, чому, відповідно до закону, у попурі можна було використати уривки пісень без попередньої згоди авторів.
Пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у кількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім'я автора та джерело запозичення.
Однак у святковому попурі, яке транслювали всі українські загальнонаціональні телеканали у День Незалежності, були вказані лише назва пісні та рік її випуску.
В оновленому ролику, який з'явився 27 серпня, Офіс президента вирішив виконати вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону "Про авторське право і суміжні права" та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказав посилання на автора.
Утім, чи скасовує це порушення авторських прав у день концерту та наскільки взагалі доречно виконувати норми закону постфактум – питання для роздумів. Раніше представники Бумбоксу та ОЕ заявляли, що не бачать сенсу в судовій тяганині, але такий крок влади та організаторів дійства демонструє неповагу до артистів та до прав загалом.
Юрко Юрченко, пісня якого "Я йду" також пролунала в попурі без його згоди, вже прокоментував своєрідні вибачення ОП.
Три дні шукали в картотєках і метриках авторів пісень. Аказується, заднім числом можна виправляти і це не буде порушенням законодавства. Евріка! І на тобі – автор "Я йду" по їхній версії – Ігор Балан. А я, значить, написав "А тепер усе інакше", – обурився лідер гурту Yurcash.
ОП опублікував попурі, у якому дотриманий закон про авторські права:
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