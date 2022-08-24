Зеленський привітав з Днем Незалежності і пояснив, що для українців означає кінець війни

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності. Цьогоріч 24 серпня Україна відзначає 31 річницю з дня проголошення незалежності.

В емоційному відео, знятому до Дня Незалежності України, Зеленський зазначив, що через масштабну російсько-українську війну наші земляки змушені відзначати свято в різних місцях – хтось в окопах, літаках чи на танках, а хтось цьогоріч долучається до свята за кордоном. Відеозвернення з'явилося в соцмережах президента.

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Вільний народ незалежної України! І цим все сказано! Лише чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні – на 182-й день повномасштабної війни. Скільки в цих словах символів і смислів, подвигів та втрат, радості та болю, а головне – скільки у них правди, нашої правди. Правди про наше сьогодення, з яким неможливо сперечатися, бо неможливо не бачити та не визнавати: ми вільний народ незалежної України, – наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що 24 лютого всі говорили, що Україна не має шансів вистояти, але 24 серпня ми говоримо: "З Днем Незалежності, Україно!". За ці шість місяців українці змінили світ і змінилися самі, і тепер достеменно знають, хто їм справді брат та друг. Володимир Зеленський переконаний, що український народ дав людству надію на те, що справедливість не покинула цей цинічний світ остаточно, і в ньому все ще перемагає не сила, а правда, не гроші – а цінності.

Раніше говорили – світ, а зараз говоримо – перемога! Ми не шукатимемо з терористами розуміння. І ми не сідаємо за стіл переговорів через страх із пістолетом біля скроні. Для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки та танки, а кайдани, не окопи – а кайдани. І ми піднімемо руки лише один раз – коли святкуватимемо нашу перемогу, – президент України пояснив, що для українців означає кінець війни.

Зеленський запевнив, що Україна повертатиме Крим та Донбас, яким би не був цей шлях.

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