Music for Ukraine у Spotify появился плейлист UNITED24 до Дня Незалежнності

Єдина платформа для допомоги Україні UNITED24 тепер співпрацює із компанією Spotify. Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначив чиновник у своєму каналі в Telegram, у Spotify з'явився плейлист UNITED24: Music for Ukraine. До збірки треків, яку присвятили Дню Незалежності, ввійшла якісна музика українських та зарубіжних виконавців.

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Користувачі платформи можуть не лише слухати пісні, але й задонатити 24 долари у фонд UNITED24. Гроші підуть на допомогу українським лікарям.

До того ж треки у плейлисті будуть оновлювати щотижня.

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