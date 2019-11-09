Зеленський привітав українців з Днем української писемності та мови

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем української писемності та мови. Своє привітання глава держави опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. І Володимир Зеленський привітав українців зі святом, яке вперше відсвяткували у 1997 році.

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"Її намагалися заборонити, зацькувати, вбити, але вона вистояла, стала сильнішою і ще прекраснішою. Хтось володіє нею віртуозно і філігранно. Хтось її тільки освоює, іноді помиляється, але щиро любить її всім серцем", – написав Зеленський.

"Українська мова – неймовірна. Це мова краси, добра і гідності. І вона ніколи не повинна стати причиною розбрату. Українська мова повинна об'єднувати. Заради одного – світлого майбутнього України та її громадян! З Днем української писемності та мови!" – підсумував глава держави.

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