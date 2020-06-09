Зеленський пояснив, чим українці відрізняються від росіян та інших націй

Президент України Володимир Зеленський поділився своїми міркуваннями про те, чим для нього є незалежність держави та які прикметні риси відрізняють українців від представників інших націй.

В інтерв'ю "Українській правді" Володимир Зеленський зізнався, що для нього незалежність позначають державні символи. За словами президента, у 90-х в Україні не було такого ставлення до національного прапора та гімну, але зараз ситуація змінилась.

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"У багатьох випадках – як серед військових, так і серед спортсменів. Коли наші виграють, дійсно – сльоза. По-іншому ставишся до жовто-блакитних кольорів", – наголосив Зеленський.

Незалежність – це розуміння, що ти – українець, – додав він.

На думку нашого гаранта, українець принципово відрізняється від росіян, білорусів та інших націй. "Ми дуже ментально відрізняємося. Щирі, дуже свободні. Реально – ду–у–у–же свободні! Вільна, степова країна", – поділився президент, зазначивши, що в наших жилах тече свобода. Зеленський зізнається, що зрозумів це ще на Майдані 2004-го, коли Ющенко став президентом.

Здається, тоді це всі зрозуміли, мільйони людей. Незалежність українців в ментальності, в крові, в мозку. Це те, що є, що буде. Те, що неможливо відібрати. І навіть анексувати, – акцентував глава держави.

Зеленський вважає, що народився у вільній сім'ї і, попри те, що його дід був комуністом, його тато не вступав у партію та працював у науковій сфері. "Ментально батько теж був свободним. Я народився в достатньо свободній сім'ї... Ми завжди відчували себе українцями", – підсумував президент.

Ще до війни наші колеги телевізійники – колишні, на жаль – говорили: "Хочеш відпочити від Москви, їдь до Києва!". Всі відпочивали в Києві. Вони казали, що у вас є ця не вовча, а людська атмосфера, – додав Зеленський.

Зеленський у Хмельницькому / pravda

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