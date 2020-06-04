Я просто кавоман: Зеленський розповів, скільки чашок кави п'є за день

Президент Володимир Зеленський зізнався, що є великим прихильником кави. Раніше, додав глава держави, саме через любов до цього напою він погладшав, тому довелось змінити свої звички.

Кореспонденти tabloid.pravda.com.ua зустріли Зеленського зранку на пробіжці в Хмельницькому, за 48 хвилин якої він подолав 8,25 км та спалив 740 ккал. "Я дуже люблю біг, провітрюється мозок", – зізнався президент під час розтяжки.

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Також глава держави поділився, що любить їсти на сніданок. "Я найбільше люблю яйця, чесно кажучи. Яєчню. Зараз у мене буде яєчня зі смаженими перчиками. Звичайний перець смажиться і заливається яйцями. Ще може бути авокадо або якісь овочі, які є", – розповів президент. За його словами, найсмачнішим, хоч і забороненим сніданком, є хліб з маслом та сиром і чорний чай.

"З часом ти так живеш, що чай і каву з цукром уже не п’єш. А чай з лимоном без цукру несмачний. Каву п'ю без цукру. Я взагалі давно все п'ю без цукру", – додав Зеленський.

Ми дуже сильно гладшали (від цукру – ред..), і на серце було навантаження. Я пив 12-14 чашок кави в день із цукром. Американо, еспресо – було все одно. А зараз вже кілька років не так, і почуваюся легше. Я просто кавоман, і зараз п'ю 4-5 чашок на день. Іноді навіть 6, але без цукру, – підсумував гарант.

До слова, під час відрядження до Хмельницького Володимир Зеленський зі своїм найближчим оточенням завітав в одну з кав'ярень, де скуштував місцеву каву. Відповідне фото обурило мережу, адже, попри заборону, президент перебував у приміщенні кафе, а за столиком сиділо більше ніж 4 людини.

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