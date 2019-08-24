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Зеленський порівняв російську агресію із викраденням дітей
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Президент Володимир Зеленський під час Ходи Гідності згадав про найболючішу тему для українців. Він провів паралель між агресивними діями Росії та викраденням дітей.
Під час святкування Дня Незалежності Володимир Зеленський привітав українців зі святом, нагадав про перемоги та важкі моменти, а також не пропустив тему Росії. Глава України вирішив не називати країну-агресора, але провів доволі просту паралель.
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"Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину – просто викрав. Їй видали нове свідоцтво про народження. А потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі – хто вам сказав, що це – ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком. І от пройшло 5 років. І ті, хто був так занепокоєний, кажуть: та, наче, все нормально. Дитина за вами вже не плаче. І взагалі – не сильно вона на вас і схожа. Чому вони так кажуть?Тому що це – не їхня дитина", – розпочав він, прозоро нагадавши про Крим.
Також президент не оминув увагою ситуацію на Донбасі, а також наголосив, що країна все ж об'єднається.
"А другу вашу дитину закрили в дитячій кімнаті. І поставили озброєну охорону. Вам кажуть – яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але не можете туди зайти. Кожного дня у кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов’язково зберемося разом. Бо голос рідної крові переможе!", – підсумував Зеленський.
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