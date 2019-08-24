Марш захисників України у Києві: дивитись парад до Дня Незалежності 2019

24 серпня у Києві після "Ходи гідності" відбувається Марш захисників України. Дивіться трансляцію неофіційного параду ветеранів та активістів онлайн.

24 серпня об 11:00 біля червоного корпусу Київського національного університету стартує Марш ветеранів, які почали збиратися ще о 10 ранку у парку Шевченка. Хода пройде вулицею Володимирського, бульваром Шевченка, а тоді Хрещатиком аж до майдану Незалежності "коробками".

Актуально: Вітання з Днем Незалежності України у прозі: побажання своїми словами

До першої коробки входять близькі та рідні загиблих, тоді йдуть ветерани з інвалідністю, після них представники ветеранських організацій з усієї країни і військовослужбовці. Фінал маршу пройде біля Михайлівського собору, де всі учасники проведуть молебень за загиблими. Важливо нагадати, що Марш захисників України відбувається без жодних партійних символік.

Марш захисників України у Києві дивитись онлайн:

До теми: Як пройшла Хода Гідності у Києві: повне відео урочистостей на День Незалежності