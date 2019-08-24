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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

День пам'яті захисників України: Зеленський назвав дату

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Коли День пам'яті захисників України - фото 1
Коли День пам'яті захисників України

Президент Володимир Зеленський під час Ходи Гідності призначив День пам'яті захисників. Коли відзначати нову пам'ятну дату в календарі – читайте далі.

У День Незалежності України під час Ходи Гідності у Києві Володимир Зеленський завершив свою промову новиною про нову пам'ятну дату.

І ще: Хода Гідності у Києві: онлайн трансляція урочистостей на День Незалежності

"Сьогодні тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їх пам'яті мною підписаний указ про заснування Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, та відзначення його щорічно 29 серпня", – наголосив президент.

Відзначимо, що опісля офіційних заходів у Києві запланований Марш ветеранів, як відповідь на альтернативний парад. Більшість учасників заходу не були присутні на Ході Гідності та неоднозначно відреагували на новий указ та День пам'яті.

Читайте також: Вітання з Днем Незалежності України у прозі: побажання своїми словами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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