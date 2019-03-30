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Вибори президента України 2019

Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці

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Виборчі дільниці дільниці - фото 1
Виборчі дільниці дільниці

31 березня відбудуться вибори президента Україна. Дізнайтеся, коли потрібно прийти на виборчу дільницю, щоб проголосувати за свого кандидата.

Попередньо перевірте, чи ви є у списку виборців. Також можете знайти на мапі свою виборчу дільницю.

Графік. Виборчі дільниці працюватимуть 31 березня 2019 протягом дванадцяти годин. Розклад їхньої роботи – з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспорт, прийти на дільницю та проголосувати за свого кандидата.

І ще: З'явилися фото, як виглядає бюлетень на вибори 2019

Що не можна робити на виборчій дільниці:

  • Заборонено агітувати за чи проти конкретного кандидата.
  • Заборонені всі грошові обміни за агітацію.
  • Заборонено перешкоджати голосуванню інших виборців.
  • Заборонено отримувати бюлетень без паспорта громадянина України.
  • Заборонено отримувати бюлетень замість іншого виборця.
  • Заборонено фотографувати або знімати на відео бюлетень, а також показувати заповнений бюлетень перед вкиданням у скриньку.
  • Заборонено виносити бюлетень за межі дільниці.
  • Заборонено голосування за чи проти конкретного кандидата за гроші.
Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці - фото 317832
Штраф:
  • Адміністративна відповідальність за здійснення агітації в "день тиші" – штраф від 510 грн до 850 грн.
  • Оплата агітаторам – штраф від 1 190 грн до 1700 грн.
Кримінальна відповідальність:
  • Перешкоджання голосуванню іншого виборця, члена комісії, суб’єкта виборчого процесу – обмеження або позбавлення волі до 3 років.
  • Маніпуляції з бюлетенями, отримання бюлетеня без паспорта, отримання бюлетеня за іншу людину, викрадення чи приховування бюлетеня тощо – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.
  • Фотографування та запис на відео бюлетеня – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеженням волі до 2 років.

До теми: Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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