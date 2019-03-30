Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці

31 березня відбудуться вибори президента Україна. Дізнайтеся, коли потрібно прийти на виборчу дільницю, щоб проголосувати за свого кандидата.

Попередньо перевірте, чи ви є у списку виборців. Також можете знайти на мапі свою виборчу дільницю.

Графік. Виборчі дільниці працюватимуть 31 березня 2019 протягом дванадцяти годин. Розклад їхньої роботи – з 8:00 до 20:00. У день виборів вам потрібно взяти паспорт, прийти на дільницю та проголосувати за свого кандидата.

І ще: З'явилися фото, як виглядає бюлетень на вибори 2019

Що не можна робити на виборчій дільниці:

Заборонено агітувати за чи проти конкретного кандидата.

Заборонені всі грошові обміни за агітацію.

Заборонено перешкоджати голосуванню інших виборців.

Заборонено отримувати бюлетень без паспорта громадянина України.

Заборонено отримувати бюлетень замість іншого виборця.

Заборонено фотографувати або знімати на відео бюлетень, а також показувати заповнений бюлетень перед вкиданням у скриньку.

Заборонено виносити бюлетень за межі дільниці.

Заборонено голосування за чи проти конкретного кандидата за гроші.

Штраф:

Адміністративна відповідальність за здійснення агітації в "день тиші" – штраф від 510 грн до 850 грн.

Оплата агітаторам – штраф від 1 190 грн до 1700 грн.

Кримінальна відповідальність:

Перешкоджання голосуванню іншого виборця, члена комісії, суб’єкта виборчого процесу – обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Маніпуляції з бюлетенями, отримання бюлетеня без паспорта, отримання бюлетеня за іншу людину, викрадення чи приховування бюлетеня тощо – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.

Фотографування та запис на відео бюлетеня – штраф від 1 700 грн до 5 100 грн або виправні роботи до 2 років, або обмеженням волі до 2 років.

До теми: Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців