Вибори президента України 2019: коли оголосять результати екзит-полів

В Україні стартував другий тур виборів президента, який стане вирішальним для українців. Коли будуть результати екзит-полів щодо потенційного переможця у виборах – читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Національний екзит-пол проведуть зусиллями 3 найбільших українських соціологічних центрів, серед яких Київський міжнародний інститут соціології, Фонд Демократичні ініціативи та Центр Разумкова.

І ще: Вибори президента 2019: графік і години, коли працюють дільниці

21 квітня, як і в першому турі виборів, перші результати буде оголошено о 20:00 на прес-конференції. У цей час озвучать дані з усіх дільниць на 18:00. Фінальні підсумки Національного екзит-полу стануть відомими вже о 22:00, оскільки у цей час звітуватимуть про думки українців станом на закриття виборчих дільниць.

Екзит-пол – це ж опитування на виході, тобто опитування виборців після голосування на виході з дільниць. Його проводять соціологічні служби, щоб мати можливість зробити прогноз виборів до того, як буде оголошено офіційні дані.

Результати екзит-полів виборів президента України 2019

До теми: Вибори 2019: Святослав Вакарчук звернувся до українців