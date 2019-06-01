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Володимир Зеленський ЗНО Подорожі

Зеленський показав рідкісний знімок з дружиною і дітьми

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / Instagram

Президент України Володимир Зеленський показав рідкісний теплий сімейний кадр зі своєю дружиною Оленою та дітьми – Олександрою і Кирилом. Знімок викликав неабиякий ажіотаж в мережі, який політик опублікував в Instagram з нагоди Міжнародного дня дітей.

На знімку зафіксували дуже щирий сімейний момент. Зеленський з сином намалювали на обличчі маски супергероїв, і вони всією сім'єю позують зі щасливими посмішками. Примітно, що хлопчика майже ніхто раніше не бачив на фото.

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"Щоб краще розуміти дітей, треба іноді і самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися", – підписав він.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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