Зеленський показав рідкісний знімок з дружиною і дітьми

Президент України Володимир Зеленський показав рідкісний теплий сімейний кадр зі своєю дружиною Оленою та дітьми – Олександрою і Кирилом. Знімок викликав неабиякий ажіотаж в мережі, який політик опублікував в Instagram з нагоди Міжнародного дня дітей.

На знімку зафіксували дуже щирий сімейний момент. Зеленський з сином намалювали на обличчі маски супергероїв, і вони всією сім'єю позують зі щасливими посмішками. Примітно, що хлопчика майже ніхто раніше не бачив на фото.

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"Щоб краще розуміти дітей, треба іноді і самому ставати дитиною. Давайте залишимо нашим дітям країну, якою вони будуть пишатися", – підписав він.

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