Кличко під час відпустки ефектно відповів Богдану на тролінг: фотофакт

Мер Києва Віталій Кличко опублікував звернення до голови Офісу президента України Андрію Богдану. Фото, зроблене під час п'ятиденної відпустки, і підпис до нього очільник столиці оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, декількома днями раніше Андрій Богдан опублікував нецензурний фотоколаж зі знімком Кличка і підписом: "Бл*дь, скажіть хто-небудь, він Андрій чи Богдан?".

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У свою чергу, Віталій Кличко вирішив відповісти голові Офісу президента. Так, на сторінці мера Києва у Facebook з'явився яскравий літній кадр, на якому спортсмен позує з голим торсом під час водної атракції. "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію (щоб хлопці не переплутали). Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину", – прокоментував знімок Кличко.

Спори між главами ОПУ і КМДА тривають з того часу, коли команда Зеленського вирішила розділити повноважень мера і голови столичної міськдержадміністрації.

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