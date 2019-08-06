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Кличко під час відпустки ефектно відповів Богдану на тролінг: фотофакт

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Віталій Кличко / Facebook

Мер Києва Віталій Кличко опублікував звернення до голови Офісу президента України Андрію Богдану. Фото, зроблене під час п'ятиденної відпустки, і підпис до нього очільник столиці оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, декількома днями раніше Андрій Богдан опублікував нецензурний фотоколаж зі знімком Кличка і підписом: "Бл*дь, скажіть хто-небудь, він Андрій чи Богдан?".

До теми: Кличко відповів мемом на нецензурний тролінг Богдана

Кличко під час відпустки ефектно відповів Богдану на тролінг: фотофакт - фото 345929

У свою чергу, Віталій Кличко вирішив відповісти голові Офісу президента. Так, на сторінці мера Києва у Facebook з'явився яскравий літній кадр, на якому спортсмен позує з голим торсом під час водної атракції. "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію (щоб хлопці не переплутали). Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину", – прокоментував знімок Кличко.

Спори між главами ОПУ і КМДА тривають з того часу, коли команда Зеленського вирішила розділити повноважень мера і голови столичної міськдержадміністрації.

Дивіться також: Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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