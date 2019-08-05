Переплутали стать прем'єр-міністра: у Зеленського знову осоромилися

Прес-служба президента України Володимира Зеленського втрапила у скандал через те, що в офіційному повідомленні назвала прем'єр-міністра Індії Нарендру Дамодардас Моді жінкою. Таку помилку допустили на сторінці "Команда Зеленського" у Facebook ще 1 серпня.

Так, в прес-службі розповіли про нещодавню телефонну розмову Володимира Зеленського з індійським політиком, в рамках якої президент привітав Моді з переобранням на пост прем'єр-міністра і перемогу на парламентських виборах. При цьому в повідомленні було сказано "Привітав її з перемогою на парламентських виборах".

До теми: Переплутав місто і область: Зеленський осоромився дописом у Facebook

Першими помилку помітили користувачі мережі, які почали навперебій вказувати в коментарях, що Нарендра Моді – чоловік, а не жінка.

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