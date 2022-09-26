Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв 2022 року

За версією The Jerusalem Post у 2022 році Володимир Зеленський опинився на першому місці з п'ятдесяти найвпливовіших євреїв. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Такий список формують напередодні свята Рош Ха-Шана, про такий рейтинг повідомляють щороку у The Jerusalem Post.

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The Jerusalem Post з гордістю представляє список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року. Багато людей впливають на світ, у якому ми живемо, і на наше повсякденне життя. Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей з усіх верств суспільства – уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", – йдеться в описі до списку.

Перша п'ятірка найвпливовіших євреїв:

Володимир Зеленський – президент України Яїр Лапід – прем'єр-міністр Ізраїлю Елізабет Борн – пані прем'єр-міністр Франції Томас Найдес – посол США в Ізраїлі Беньямін Нетаньягу – лідер ізраїльської опозиції та колишній прем'єр-міністр Ізраїлю

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