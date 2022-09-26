Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв 2022 року

  • 93
Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв 2022 року - фото 1

За версією The Jerusalem Post у 2022 році Володимир Зеленський опинився на першому місці з п'ятдесяти найвпливовіших євреїв. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Такий список формують напередодні свята Рош Ха-Шана, про такий рейтинг повідомляють щороку у The Jerusalem Post.

І ще: Легендарний Ален Делон на пам'ять прочитав "Заповіт" Тараса Шевченка: відео

The Jerusalem Post з гордістю представляє список 50 найвпливовіших євреїв 2022 року. Багато людей впливають на світ, у якому ми живемо, і на наше повсякденне життя. Цього року ми прагнули створити список, який демонстрував би різноманіття єврейської нації, водночас висвітлюючи людей з усіх верств суспільства – уряду, мистецтва, медицини, літератури та науки", – йдеться в описі до списку.

Перша п'ятірка найвпливовіших євреїв:

  1. Володимир Зеленський – президент України
  2. Яїр Лапід – прем'єр-міністр Ізраїлю
  3. Елізабет Борн – пані прем'єр-міністр Франції
  4. Томас Найдес – посол США в Ізраїлі
  5. Беньямін Нетаньягу – лідер ізраїльської опозиції та колишній прем'єр-міністр Ізраїлю

Зеленський очолив список найвпливовіших євреїв 2022 року - фото 513596

До теми: Королівська родина вперше показала фото місця поховання Єлизавети II

пропозиції партнерів
Новини