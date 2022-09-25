Легендарний Ален Делон на пам'ять прочитав "Заповіт" Тараса Шевченка: відео

Французький актор театру та кіно Ален Делон активно підтримує Україну з початку повномасштабної війни. Він вкотре висловив свою солідарність українському народові й процитував легендарний вірш "Заповіт" Тараса Шевченка.

Так, Ален Делон вперше з'явився на публіці з 2021 року. Культовий артист відвідав посольство України у Парижі. А ще актор записав велику програму про Україну, яка вийде наприкінці вересня на каналі TV5 Monde.

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Ба більше, Ален Делон прочитав напам'ять уривок із вірша Тараса Шевченка "Заповіт" французькою мовою. Відповідне відео з актором з'явилося у мережі.

Те, що відбувається в Україні, мене глибоко засмутило і зворушило, тому я борюся за українців, – актор додатково висловив свою солідарність з українцями.

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