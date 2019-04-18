Зеленський не прийде на офіційні дебати в студії Суспільного

Володимир Зеленський відмовився брати участь в офіційних дебатах кандидатів у президенти України в студії Суспільного мовника. Таким чином, 19 квітня він виступить тільки на НСК "Олімпійський" у Києві.

Відповідну заяву зробив представник ЗЕ-штабу Сергій Кальченко. За його словами, кандидат у президенти Володимир Зеленський не планує брати участь у теледебатах на Суспільному.

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Відзначимо, що ЦВК перенесла час офіційних дебатів на годину, аби обидва кандидати встигли прибути в студію після виступів на Олімпійському. Дебати на стадіоні, до слова, вважатимуться формою агітації, оскільки не відповідають закону України.

Головні дебати країни - 19 квітня

Саме в студії НСТУ мають відбутися дебати згідно із регламентом, однак прийде на них, схоже, лише Петро Порошенко. У такому випадку на запитання ведучих та експертів відповідатиме тільки він.

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