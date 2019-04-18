Зеленський дав інтерв'ю журналістові, якому програв у теніс: основні тези

Кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів про те, як ставиться до закону про мову та квоти, до Володимира Путіна, а також про плани щодо парламенту та своєї нової політики.

Комік та кандидат на крісло президента України Володимир Зеленський програв у теніс інтерв'ю журналістові РБК-Україна, після чого все ж відповів на всі зручні та незручні питання. Керівник "Студії Квартал-95" розповів про те, як ставиться до медреформи, закону про мову та квоти на радіо і телебаченні, про політичних союзників, легалізацію зброї і марихуани, а також плани на парламент.

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Закон про мову

По-перше, його треба глибоко вивчити. Потім я хочу дізнатися думку громади з приводу цього закону… Ми можемо з вами назвати це – розмова із суспільством. І у вас одразу палітра, ви бачите, як люди реагують, із яких куточків України, на що вони дивляться. Будь-який закон сьогодні можна онлайн із живими людьми обговорити.

Друзі, сьогодні ми хочемо цей закон, хочемо захистити українську мову, і це нормально, це мова цієї країни, це державна українська мова. У той час, поки ви приймаєте закон, якісь купки людей розповідають: "Ви знаєте, що там за закон? Знаєте, що вам всім не можна буде говорити російською або татарською, чи польською, десь на Закарпатті угорською". Ніхто нічого не пояснює. Ви розумієте?

Дивитись онлайн повне інтерв'ю РБК з Володимиром Зеленським:

Декомунізація – це добре, але...

Суспільство обрало, і – нормально. Є беззаперечні герої. Степан Бандера – герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим же ім'ям – це не зовсім правильно. До речі, справа не у Степані Бандері.

Я можу те ж саме сказати і про Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже поважаю його приголомшливу творчість. Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Чому ми їхніми іменами не називаємо – героїв, які сьогодні об'єднують Україну? Таке напруження в суспільстві, що потрібно робити все можливе, щоб об'єднувати Україну. Якось мене запитали, чого ім'ям Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він герой, я справді так вважаю.

Медреформа не працює, але...

І я думаю, сама Верховна рада не знає відповіді на якісь питання, які турбують суспільство. Це як з медичною реформою. Це точно така ж історія. Приймають медичну реформу... Хто взагалі запитав у людей, а як ми з села доїдемо в цю лікарню? Тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39, а навіть якщо 37, і ця бабуся з цієї онукою, у неї серце стає, до неї не їде швидка допомога, тому що у нас така реформа.

Однак на цю заяву Зеленського оперативно відреагували у МОЗ, коректно наголосивши, що кандидат проявив необізнаність у ситуації. Спеціалісти пояснили, що медреформу розробляли ще у 2014 році і проводили консультації з усіма заціпленими сторонами у всіх регіонах України, тобто з медиками, пацієнтами, місцевими адміністраціями та іншими. Такі обговорення тривали рік.

Також у МОЗ нагадали, що виклики швидкої ніхто не скасовував, а 70% українців, які підписали договір з сімейним лікарем, задоволені ним (дані КМІС за березень).

Квоти на українську мову на ТБ залишаться, але...

Дивіться, я дуже добре розумію цей закон. Тому у мене є запитання до закону, про який ми говорили. Квоти залишаться. Питання, які вони повинні бути? Навіть не так. Там питання в регулюванні цих квот. Якщо ви добре розумієте, там є хитрість, додаток з цими квотами.

Взагалі: більший відсоток української мови, а далі – різні мови, тому що там треба давати можливість кожній мові. Тому що у нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення. У нас є люди, які говорять і іншими мовами. Розумієте, тут велике питання з цими квотами. ніхто скасовувати квоти не буде, але є регулювання.

Зеленський у сеіралі "Слуга народу" / VoxUkraine

Майбутнє України – електронна країна

Мало того, я вам скажу, що в наших планах, я дуже хочу, щоб це збулося, – електронна країна. Ми спочатку від цієї ідеї, чесно кажучи, і вирішили йти в політику, і вирішили перші кроки комунікувати саме так, як ми комунікуємо з суспільством. Тому що я вважаю, що так комунікувати повинні всі топові менеджери країни.

Люди повинні в будь-який момент в телефоні поставити запитання чиновнику. Це не важливо, там у нього може бути служба, яка дивиться, відповідає, одна людина не впорається з таким прийомом інформації. Але, якщо ти міністр інфраструктури...Я не можу знати, що на такій дорозі діра, я не можу знати, але я міністр, я дам по шапці будь-кому, у будь-якому регіоні, якщо я буду знати. Я не знаю, хлопці, доб'ємося ми всього цього за п'ять років, якщо ми виграємо. За п'ять років, тому що це моя позиція – ми приходимо на 5 років.

Про зустрічі з Коломойським

Дзвінки, месенджери використовую. Спілкуємося по бізнесу. Ну, слухайте, ну у нас серйозна компанія "Квартал 95". У нас багато суперечок з цього приводу. Річ у тому, що ми намагалися налагодити стосунки, спілкування менеджерів. У нас не дуже вийшло. Дійсно, були там питання. Затримки з фінансуванням і так далі. І ці функції перекладено на мене і мого основного партнера Сергія Шефіра. Або він, або я – ми спілкуємося.

Невдовзі Зеленський зустрінеться на дебатах з Порошенком

Про зв'язок з Ахметовим

Я ніколи не спілкувався, чесно кажучи, з паном Ахметовим. Ми на парі вечірок віталися і все. Ось.

Про статус Донбасу

Я вважаю, що це взагалі наша велика історія, і нам доведеться довго виходити з цієї кримінальної ситуації. Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей в стан, що вони потрібні Україні, як Україна їм потрібна, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього...

Одна з наших ідей – це окремий великий європейський медіа-портал, який віщає російською мовою, який показують у всій Європі, який говорить правдиві речі і повідомляє про події в Україні, які вони хочуть чути. Пустити цей імпульс, простягнути їм руку допомоги, сказати: ми вас чекаємо, дивіться, ви зараз в заручниках. Ось, що треба говорити. Це наші заручники там.

Марихуана, повії, зброя, гральні автомати і аборти

Зеленський також за легалізацію легких наркотиків, медичної марихуани, проституції та грального бізнесу. Водночас кандидат виступає проти легалізації зброї та заборони абортів.

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