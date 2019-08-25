День Незалежності: Олена Зеленська з'явилася на публіці у незвичайному образі

Олена Зеленська на День Незалежності / vogue

Дружина президента України Олена Зеленська прийшла на Ходу Гідності в білосніжній сукні українського бренду PICO. Про це повідомляє Vogue.

Так, перша леді України з'явилася на публіці у довгій білій сукні, яку доповнила аксесуарами українського виробництва – на Зеленської були прикраси Guzema Jewellery і туфлі Kacharovska.

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В цілому образ дружини гаранта був лаконічним і стриманим, але водночас ніжним і гармонійним. Колірна гамма наряду – біла сукня і класичні туфлі-човники – відмінно вписалися в загальну гамму свята.

Олена та Володимир Зеленські на Ході гідності

Олена та Володимир Зеленські

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