Сторінка України в Instagram увійшла до ТОП 5 офіційних сторінок країн світу

У 2022 році охоплення цифрової екосистеми Ukraine.ua, яка об'єднує офіційний сайт України та сторінки нашої держави в соціальних мережах, перевищило 1 мільярд, про що повідомив Дмитро Кулеба.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на офіційній сторінці Міністерства закордонних справ України. Він підсумував результати 2022 року для комунікаційних каналів Ukraine.ua, які МЗС розвиває спільно з громадською організацією BRAND UKRAINE.

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Минулого року авдиторія каналів Ukraine.ua, до якого входять: офіційний сайт України, Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn, TikTok, Twitter та Youtube зросли в понад 10 разів.

Найбільше людей наразі на сторінці України в Instagram. До слова, на яку сьогодні підписані більше, ніж 1 мільйон користувачів. Перетнувши цю позначку, сторінка увійшла до топ-5 офіційних акаунтів країн у цій соціальній мережі, поступаючись профілям Австралії, Туреччини, Канади та Нової Зеландії.

Серед інших результатів року — понад 90 мільйонів переглядів на акаунті України в TikTok.

Сьогодні ми не чуємо традиційних у попередні роки нарікань, нібито Україна програє інформаційну війну. Натомість світ визнає успішну комунікацію нашої держави під час повномасштабного вторгнення. Створюючи цифрову екосистему Ukraine.ua ми прагнули саме такої мети: надати Україні сильний та суб'єктний голос для протидії дезінформації та пропаганді РФ", – зазначив Дмитро Кулеба.

Ще міністр додав, що завдяки контенту та професійній роботі, цифрова екосистема Ukraine.ua завоювала серця сотень мільйонів іноземців, що стало чудовим результатом системної комунікаційної роботи.

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