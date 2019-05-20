Зеленський і Ляшко влаштували перепалку під час інавгурації у Раді: відеофакт

20 травня у Верховній Раді відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Без скандалів не обійшлося: лідер Радикальної партії Олег Ляшко зробив зауваження новому главі держави, а той не промовчав.

У своїй інавгураційній промові новообраний президент України Володимир Зеленський перейшов на російську мову, говорячи про звільнення окупованих територій Донбасу.

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Ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – людей. І сьогодні ми просто повинні повернути їх розуміння. Ми втратили це розуміння. За ці роки влада не зробила нічого, щоб вони почувались українцями. Вони не чужі, вони наші, вони українці, – зазначив новообраний глава держави.

Після цих слів Зеленського лідер Радикальної партії Олег Ляшко вигукнув із сесійної зали, що "вони (жителі окупованих територій) розуміють українську мову". Президент погодився зі словами Ляшка та "подякував" йому.

Так, вони розуміють українську мову. Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пане Ляшко, – відповів Зеленський.

Відео перепалки Зеленського і Ляшка (дивитися з 64 хвилини)

Ляшко в свою чергу вигукнув, що об'єднує людей, але його слова заглушили оплески.

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